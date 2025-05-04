DERBİ SAAT KAÇTA? Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İki ezeli kulüp 361. kez sahaya çıkıyor. Galatasaray, Sivasspor'u geçerek puan farkını 8'e çıkarırken Fenerbahçe yine bir darbe almak istemiyor. Beşiktaş ise ligi 3. tamamlamak ve Avrupa Ligi eleme turuna katılmak için ezeli rakibini deplasmanda 3 puan alarak geçmenin peşinde...

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, İsmail, Fred, Oğuz, Szymanski, Tadic, Talisca, Dzeko.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Rashica, Rafa, Mustafa, Immobile.

Fenerbahçe ile Beşiktaş 361. kez karşı karşıya geliyor

Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi, 361. randevusu için Ülker Stadı’nda oynanacak.

İki ekip, 28 Kasım 1924’te başlayan rekabette bugüne kadar toplam 360 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 128 galibiyet elde etti; 97 mücadele ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler 499, siyah-beyazlılar ise 458 gol kaydetti.

Süper Lig'de bugüne kadar oynanan 137 derbide Fenerbahçe 49, Beşiktaş 43 galibiyet aldı. 45 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda iki ekip de 158'er gol attı.

Son dönemde eşitliğin öne çıktığı derbilerde, 2018-2019 sezonundan bu yana oynanan 13 maçın 6’sı berabere tamamlandı. Bu süreçte Beşiktaş 4, Fenerbahçe ise 3 kez sahadan galip ayrıldı.