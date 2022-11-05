Derbide gülen taraf Galatasaray oldu
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbide, zafer 2-1 ile Sarı-kırmızılıların oldu.
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk ilk derbisine çıkarken Şenol Güneş ise Ümraniyespor galibiyetinin ardından Beşiktaş'taki ikinci maçını derbide oynadı.
Derbiyi kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin golleriyle kazanırken Beşiktaş'ın tek golünü Cenk Tosun kaydetti.
Mauro Icardi, Süper Lig'de çıktığı ilk derbiyi iki golle tamamladı.
Üç puanın sahibi olan Galatasaray ligde üst üste ikinci galibiyetini alırken puanını da 24'e yükseltti.
Üst üste ikinci deplasman maçından da yenilgiyle ayrılan Beşiktaş ise 22 puanda kaldı.