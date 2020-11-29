Derbide kazanan Beşiktaş

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yendi.

2. dakikada Fenerbahçe çok net bir gol şansını değerlendiremedi. Sağdan Ozan'ın ara pasıyla çizgiye inen Pelkas'ın yerden içeri çevirdiği topun gelişine Perotti'nin şutunda meşin yuvarlak savunmada Rosier'e çarptı. Atağın devamında topu yeniden önünde bulan Perotti'nin sol ayağıyla altıpasın sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topu kontrol eden Larin, soldan bindiren Aboubakar'ı gördü. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde Lemos'tan sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.

20. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağdan topu kontrol eden Ghezzal'ın altıpasın önüne ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

34. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hücum yönünün sağından Sosa'nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Tisserand'ın kafa vuruşunu Cisse ayağıyla tamamladı ve topu filelere gönderdi: 1-2.

39. dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda savunmaya çarpan top direk dibinden kornere çıktı.

50. dakikada Beşiktaş'ta Larin ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.

53. dakikada Necip Uysal Beşiktaş'ın üçüncü golünü kaydetti. 1-3.

68. dakikada Fenerbahçe Ozan Tufan ile farkı bire indirdi. 2-3.

88. dakikada yakalanan kontratakta oyuna sonradan giren N'sakala Beşiktaş adına farkı ikiye çıkardı. 2-4.

Welinton'un Thiam'a yaptığı hareket sonrası penaltı kazanan Fenerbahçe Ozan Tufan'ın ayağından farkı tekrar bire indirdi. 3-4.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca maçın kazananı Beşiktaş oldu.