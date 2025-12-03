Derbide Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftarın cezası belli oldu

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı derbiden 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Mücadelede Sane’nin golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip sevinç anı yaşarken, tribünlerden atılan bir yabancı madde Kazımcan Karataş’a isabet etti.

Gözüne yakın bölgeden yaralanan ve saha kenarında bandaj yapılan genç oyuncunun görüntüleri, maçın ardından Galatasaray tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Spor müsabakalarından men edildi

Olayın ardından Karataş’ı yaralayan kişi kısa sürede tespit edildi. İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü ekipleri, stat güvenlik kameralarını inceleyerek çakmağı atan taraftarı belirledi.

Fenerbahçe taraftarı M.G., gözaltına alınarak “6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu’na Muhalefet” kapsamında işlem yapıldı. Şüphelinin ayrıca bir yıl boyunca spor karşılaşmalarına girişinin yasaklandığı bildirildi.