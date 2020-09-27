Derbide sessizlik bozulmadı

27 Eylül 2020

Süper Lig'in 3. haftasında yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sona erdi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan sezonun ilk derbisi, koronavirüs (COVID-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Müsabakada organize ve tehlikeli gol pozisyonuna girmekte zorlanan sarı-kırmızılı takım, rakip fileleri havalandıramadı.

Fenerbahçe'ye de gol şansı vermeyen Galatasaray, gol sesi çıkmayan seyircisiz derbiden 1 puanla ayrıldı.

Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatıp haftaya averajla lider giren sarı-kırmızılı takım, ilk kez puan kaybı yaşadı ve liderliği averajla Fatih Karagümrük'e devretti.

Bu sezon ilk kez kazanamadı

Galatasaray, bu sezon yaptığı 5. resmi maçta ilk kez rakibini yenemedi.

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Azerbaycan'ın Neftçi ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımlarını yenen sarı-kırmızılı takım, ilk kez skor üstünlüğünü elde edemedi.

Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atıp, 2 gol yiyen Galatasaray, aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada rakip fileleri havalandıramadı.

Türk Telekom'da yenilmezlik 6 sezona çıktı

Fenerbahçe, ligde son 6 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmedi.

Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde Galatasaray'la oynadığı 6 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 5'inden beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Söz konusu dönemdeki 6 karşılaşmadan 4'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

Galatasaray, hükmen mağlubiyetin ucundan döndü

Sarı-kırmızılı takım aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi.

Maçın 70. dakikasında Galatasaray üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Sofiane Feghouli'nin yerine Ryan Babel, Arda Turan'ın yerine Oghenekaro Etebo, Radamel Falcao'nun yerine ise Mbaye Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.

Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.

11 sarı kart çıktı

Müsabakada hakem Ali Palabıyık, 11 kez sarı kartına başvurdu.

Palabıyık, Galatasaray'dan Christian Luyindama, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Arda Turan, Radamel Falcao ve Oghenekaro Etebo'ya sarı kart gösterdi.

Tecrübeli hakem, konuk takım Fenerbahçe'de ise Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Luiz Gustavo'yu sarı kartla uyardı.

Son 2 maçta gol atamadı

Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste ikinci maçında da gol sevinci yaşayamadı.

Ligde geçen hafta sahasında Atakaş Hatayspor filelerini havalandıramayan sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında da gol kaydedemedi.

Maçtan önemli anlar

7. dakikada Linnes'in yerden pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak üstten kornere gitti.

18. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

20. dakikada Elabdellaoui'nin sağ çaprazdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Arda Turan'ın kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Linnes sert vurdu, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada Thiam'ın pasında ceza alanı önünde topla buluşan Deniz Türüç sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

59. dakikada Belhanda'nın uzak mesafeden şutunda, top farklı bir şekilde auta çıktı.

63. dakikada Lemos'un uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

65. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında topla ceza alanına çaprazdan giren Arda Turan'ın önünü boşalttığı anda sert vuruşunda kaleci Altay Bayındır, Lemos'a da çarpan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada sol çaprazda topla buluşan Babel, bekletmeden ceza alanı içinde Emre Kılınç'ı gördü. Bu oyuncunun dönerek yerden şutunda kaleci Altay Bayındır yine iki hamlede topun sahibi oldu.

Kaynak: AA