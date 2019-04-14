Dev derbi eşitlikle sonuçlandı

14 Nisan 2019

Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım 45'inci dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Maçın ilk golünü Galatasaray adına 66'ncı dakikada Henry Onyekuru kaydetti. Dakika 71'de Elif Elmas beraberliği getiren isim oldu.

Bu sonuçla Galatasaray 56 puana ulaştı ve lider Başakşehir'in 5 puan arkasında yer aldı. Fenerbahçe ise 33 puanla 14'üncü sırada.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin Kadıköy'deki galibiyet hasreti yaklaşık 20 yıla çıkmış oldu. Galatasaray en son 22 Aralık 1999'da 2-1 galip ayrıldığı Kadıköy'de, o günden beri 15 kez yenildi, 8 defa da berabere kaldı.