Dev derbi için geri sayım başladı! Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün itibarıyla satışa sunuluyor.

Sarı-lacivertlilerin duyurusuna göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri ilk olarak saat 17.00'den itibaren yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere açılacak.

Genel bilet satışı 30 Kasım'da

Fenerbahçe Kart sahipleri için satış yarın saat 11.00'de başlayacak. Derbinin genel bilet satışı ise 30 Kasım Pazar günü saat 11.00'de yapılacak. Taraftarlar biletlerini passo.com.tr üzerinden temin edebilecek. Kulüp, derbinin bilet fiyatlarını da açıkladı.

Tribünlere göre belirlenen fiyatlar şöyle:

• Kuzey - Spor Toto Tribünü: 2.500 TL

• Fenerium Üst / Maraton Üst A-I Blok: 4.750 TL

• Fenerium Üst / Maraton Üst B-H Blok: 5.250 TL

• Fenerium Üst / Maraton Üst C-G Blok: 6.200 TL

• Fenerium Üst / Maraton Üst D-F Blok: 7.000 TL

• Fenerium Üst / Maraton Üst E Blok: 7.500 TL

• Fenerium Alt / Maraton Alt A-I Blok: 10.400 TL

• Fenerium Alt / Maraton Alt B-H Blok: 12.000 TL

• Fenerium Alt / Maraton Alt C-G Blok: 14.350 TL

• Fenerium Alt / Maraton Alt Adidas D-F Blok: 16.300 TL

• VİP (Maraton Alt - Fenerium Alt Adidas E Blok): 49.350 TL

• Misafir Tribünü: 2.500 TL