Dev derbi: Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 28. haftası derbi atmosferiyle futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Trabzonspor’un sahasında Galatasaray’ı konuk edeceği mücadele öncesi gözler maçın tarihine çevrildi. Taraftarlar, karşılaşmanın günü ve saatiyle ilgili detayları araştırmayı sürdürüyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman?

Trabzonspor Galatasaray maçı 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı ve şifreli yayınlanacak.

145. randevu

İki takım arasından bugün dek 144 maç oynandı. Bu müsabakaların 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazanırken 33 maç da berabere bitti. Yapılan bu maçlarda Galatasaray 198 gol kaydederken, Trabzonspor 160 gol attı.