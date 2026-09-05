Dev derbide gülen taraf Beşiktaş oldu

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Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da temkinli başladı. İlk 25 dakikada iki takım da çok sayıda top kaybı yaparken 26. dakikada Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda skoru üstünlüğünü sürdüremedi ve Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile beraberliği buldu. İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya tutuk başlayan Fenerbahçe, kalesinde üst üste tehlikeli pozisyonlar gördü. Söz konusu pozisyonlarda Ederson'un başarılı kurtarışlarıyla oyuna tutunan sarı-lacivertliler, 73. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle 2-1 geriye düştü. Kalan bölümde skor bulamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Skriniar, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, bu sezon resmi maçlarda ilk golünü kaydetti.

Maçın 26. dakikasında takımını öne geçiren Skriniar, savunmada da başarılı müdahaleleriyle dikkati çekti.

İsmail Kartal, ilk kez Beşiktaş derbisini kaybetti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı ilk yenilgisini yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin başında siyah-beyazlılarla 6. kez karşılaşan Kartal, ilk kez rakibine boyun eğdi.İsmail Kartal, bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'a karşı 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.

Fenerbahçe skoru koruyamıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci kez öne geçtiği bir müsabakadan puansız ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 4 müsabakanın tamamında üstünlüğü yakalamayı başarırken, ilk hafta Gençlerbirliği'ne, bu maçta da Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Lukaku, Süper Lig'de ilk derbisini yaşadı

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, Süper Lig'de ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

Müsabakanın 68. dakikasında Vedat Muric'in yerine oyuna giren Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş'a karşı mücadele etti.

Hakem Meler'e tribünlerden tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Maçın yönetiminden memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarlar, uzun süre hakem aleyhine tezahüratlarda bulundu.