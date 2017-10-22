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Dev derbide heyecan sürüyor

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbide ilk düdük çaldı.

Dev derbide heyecan sürüyor
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Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. haftasında  Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşıyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.30'da başladı, mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor.

İşte derbinin ilk 11'leri

Sarı-kırmızılıların ilk 11'i şöyle;

Muslera; Maicon, Denayer, Serdar, Mariano, Ndiaye, Fernando, Tolga, Feghouli, Gomis, Belhanda.

Sarı-lacivertliler sahaya şu 11'le çıkacak;

Kameni, Isla, Roman, Neto, Hasan Ali, Dirar, Josef, Ozan Tufan, Giuliano, Valbuena, Janssen

Kaynak: DHA

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