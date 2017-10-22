Dev derbide heyecan sürüyor
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbide ilk düdük çaldı.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşıyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.30'da başladı, mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor.
İşte derbinin ilk 11'leri
Sarı-kırmızılıların ilk 11'i şöyle;
Muslera; Maicon, Denayer, Serdar, Mariano, Ndiaye, Fernando, Tolga, Feghouli, Gomis, Belhanda.
Sarı-lacivertliler sahaya şu 11'le çıkacak;
Kameni, Isla, Roman, Neto, Hasan Ali, Dirar, Josef, Ozan Tufan, Giuliano, Valbuena, Janssen
Kaynak: DHA