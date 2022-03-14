Dev derbinin kazananı Galatasaray: 2-1



8. dakikada Feghouli’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Omar’ın ceza sahasına yaptığı ortaya Muhammed’in penaltı noktasının solundan kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.



15. dakikada Ghezzal’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe açılan ortayı Necip kafayla altıpasa doğru indirdi. Kaleye yönelen topu Omar çizgiden çıkararak kornere çeldi.



17. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında topla birlikte ilerleyen Kerem’in rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazından plase vuruşu önce Rosier’e çarptı. Ardından kaleci Ersin, sol köşeye giden meşin yuvarlağı uzanarak parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.



22. dakikada Feghouli’nin pasında topla buluşup sağ kanattan ceza sahasına giren Muhammed, savunmada Necip ve Vida’nın markajı altındayken meşin yuvarlağı sol taraftaki Kerem’e aktardı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 1-0



32. dakikada sağ kanattan Umut Meraş ile girdiği ikili mücadele sonrası meşin yuvarlağın sahibi olan Mustafa Muhammed’in bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortada Kerem, altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0



54. dakikada Rosier’in sağ kanattan kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Larin’in kafa vuruşu yandan auta gitti.

65. dakikada Kerem’in pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Muhammed’in çapraz pozisyondan yaptığı vuruş kaleci Ersin’den döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan Muhammed, tekrar şutunu çekti bu kez de Vida meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

85. dakikada sağ kanattan Rosier’in ceza alanına yerden ortasında Ghezzal’ın dokunuşuyla hafif sol çaprazda topla buluşan Rıdvan’ın, Nelsson’u çalımlayıp kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Pena’nın bacaklarının arasından filelere gitti. 2-1

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Serkan Ok xx, Candaş Elbil xx

Galatasaray: Pena xx, Elabdellaoui xx (Sacha Boey dk. 67 x), Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Berkan Kutlu xx, Taylan Antalyalı xx, Emre Kılınç xx (Ryan Babel dk. 68 x), Feghouli xx (Cicaldau dk. 46 xx), Kerem Aktürkoğlu xxx (Ömer Bayram dk. 81 ?), Mustafa Muhammed xxx (Gomis dk. 68 x)

Yedekler: Muslera, Jankat Yılmaz, Semih Kaya, Pulgar, Morutan

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Vida xx, Necip Uysal x, Umut Meraş x, Can Bozdoğan xx, Atiba x (Josef dk. 46 xx), Ghezzal xx, Teixeira x (Rıdvan Yılmaz dk. 79 xx), Kenan Karaman x (Larin dk. 38 x), Güven Yalçın x (Batshuayi dk. 39 x)

Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Gökhan Töre, Emirhan İlkhan

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 22 ve 32) (Galatasaray), Rıdvan Yılmaz (dk. 85) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Atiba, Ersin Destanoğlu, Ghezzal, Josef (Beşiktaş), Cicaldau, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, van Aanholt (Galatasaray)