Dev maçın en ucuz biletine üç aylık asgari ücret yetmiyor

Amerikan futbolunun en büyük organizasyonu olan Super Bowl, her yıl olduğu gibi 2026’da da yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, astronomik bilet fiyatlarıyla da gündemde...

New England Patriots ile Seattle Seahawks arasında yarın Türkiye saatiyle 18.30'da oynanacak dev karşılaşma için satışa çıkan biletler, pek çok taraftar için erişilmesi zor seviyelere ulaştı. Ulaşım ve konaklama giderleri eklendiğinde, stadyumda maç izlemenin toplam maliyeti beş haneli rakamları bulabiliyor.

Biletler 32 NFL takımına paylaştırılıyor

Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL), düşük fiyatlı sınırlı sayıdaki biletleri kendi kontrolünde dağıtıyor. Nominal değeri 950 dolardan başlayan bu biletler, 32 NFL takımına paylaştırılıyor ve genellikle oyunculara, kulüp yöneticilerine ya da nadiren sezonluk bilet sahiplerine veriliyor. Patriots ve Seahawks’ın her birine 12 bin 450 adet bilet düşerken, bu kontenjan taraftarların büyük çoğunluğu için yeterli olmuyor.

Bu nedenle çoğu futbolsever, Ticketmaster, StubHub, SeatGeek ve benzeri ikincil bilet platformlarına yönelmek zorunda kalıyor. Ancak uzmanlar, bu tür platformlarda dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması gerektiğini de hatırlatıyor.

En ucuz Super Bowl 2026 biletleri

5 Şubat itibarıyla farklı platformlarda satıştaki en düşük tek kişilik bilet fiyatları şu seviyelerdeydi:

StubHub: 4 bin 447 dolar

Ticketmaster: 4 bin 840 dolar

SeatGeek: 4 bin 757 dolar

TickPick: 4 bin 288 dolar

Vivid Seats: 4 bin 169 dolar

TickPick yetkilileri, maç günü yaklaştıkça fiyatların düşebileceğini belirtse de bunun garanti olmadığını, son dakika alıcılarının fiyatları yeniden yukarı çekebileceğini vurguluyor.

ABD’de federal asgari ücretle çalışan bir kişi ayda yaklaşık brüt 1260 dolar kazanıyor. En ucuz bilet bile 3 aylık kazancın üzerine çıkıyor.

En pahalı biletin fiyat 40 bin 530 dolar

Lüks koltuklarda ise rakamlar çok daha çarpıcı. Seattle Seahawks kulübesinin hemen arkasındaki “prime” koltuklar için StubHub’da fiyatlar 30 bin 751 dolara kadar çıktı. Ertesi gün aynı bölgede satılan en pahalı biletin fiyatı ise 40 bin 530 doları gördü. Bu koltuklar, saha görüşü ve atmosfer açısından en avantajlı noktalar olarak kabul ediliyor.

Dikkat çeken artış

2025’te Philadelphia Eagles ile Kansas City Chiefs arasındaki Super Bowl’da da benzer bir tablo vardı. Chiefs kulübesi yakınındaki koltuklar 22 bin 663 dolara kadar yükselirken, en ucuz biletler yaklaşık 3000 dolar seviyesindeydi.