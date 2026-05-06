DEV RANDEVU! Bayern Münih PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Futbol tutkunları bu maçı bekliyor. Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Bayern Münih, PSG'yi ağırlıyor. 5-4 biten ilk maçın ardından bugün yine milyonlar futbol ziyafeti çekecekler. Müsabaka için nefesler tutulurken "Bayern Münih PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu tırmanıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Arsenal finale yükseldi. İngiliz ekibi şimdi rakibini bekliyor. Almanlar mı yoksa Fransızlar mı finale çıkacak. Heyecan dolu mücadele öncesi art arda gelen soru "Bayern Münih PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Bayern Münih PSG maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi TRT 1 şifresiz yayınlayacak.
Muhtemel 11'ler...
Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Musiala, Olise, Diaz, Kane
PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele