DEV RANDEVU! Bayern Münih PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Arsenal finale yükseldi. İngiliz ekibi şimdi rakibini bekliyor. Almanlar mı yoksa Fransızlar mı finale çıkacak. Heyecan dolu mücadele öncesi art arda gelen soru "Bayern Münih PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Bayern Münih PSG maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi TRT 1 şifresiz yayınlayacak.

Muhtemel 11'ler...

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Musiala, Olise, Diaz, Kane

PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele