Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez sahne alarak Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki finalinde İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena’da oynanacak.

Inter, yarı finalde İspanyol devi Barcelona’yı toplamda 7-6’lık skorla geçerek finale yükseldi. Rövanşta oynanan ve normal süresi 3-3 biten mücadelede, uzatmalar sonucunda 4-3 galip gelen Inter’de Hakan Çalhanoğlu da penaltıdan kaydettiği golle takımına katkı sağladı.

Çalhanoğlu, bu maçta süre alması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan ve kupayı kazanan ilk Türk futbolcu unvanını elde etme şansı yakalayacak. Inter, 2023 yılında İstanbul’daki finalde Manchester City’ye karşı mücadele etmiş ancak "şampiyonlar şampiyonu" olmayı başaramamıştı.