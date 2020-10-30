30 Ekim 2020

Bir süredir kanser tedavisi gören Dilay Kemer hayatını kaybetti. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi televizyon kanalı olan Fenerbahçe TV'de sunuculuk yapan Dilay Kemer'in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Dilay Kemer'in ailesi ölüm haberini Dilay Kemer'in Instagram hesabından duyururken, Fenerbahçe de hem resmi internet sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından Dilay Kemer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dilay Kemer kimdir?

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

Üniversite eğitiminin ardından sunuculuk ve spikerlik eğitimine başlayan Dilay Kemer, iki yıllık hazırlık sürecinin ardından Fenerbahçe TV'de hem ekran yüzü hem de sunucu olarak görev aldı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Dilay Kemer, sağlığına dair gelişmeleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyordu.

Geçtiğimiz aylarda yine sağlığına dair bir paylaşımda bulunan Dilay Kemer şu ifadeleri kullanmıştı:

"Merhaba... Uzun zaman oldu paylaşım yapmayalı. Açıkçası 'Nasılsın?' sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü 'İyiyim' desem iyi değilim, 'Kötüyüm' desem kötü de değilim ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane-ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Tahmin edersiniz ki bu durumdayken en duymak ve cevaplamak istemediğim soru nasıl olduğum. Her dakika bunu konuşmak, herkese tek tek anlatmak moralimi bozuyor. Zaten doktorum da hastalık konuşmayı yasakladı ama bütün o güzel mesajlar için, endişeleriniz için teşekkür ederim ve böyle hayırlı bir gecede yine dualarınızda olmak isterim."

32 yaşındaki Dilay Kemer, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fenerbahçe'den Dilay Kemer paylaşımı

Fenerbahçe Spor Kulübü internet sitesinden Dilay Kemer'in vefatıyla ilgili bir duyuru paylaştı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe televizyonun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız. Dilay Kemer'i zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O her zaman kalbimizde olacak. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun Dilay."

TFF'den başsağlığı mesajı

Dilay Kemer'in vefatı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve bazı spor kulüpleri başsağlığı mesajları paylaştı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Merhume Dilay Kemer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, mesai arkadaşları, Fenerbahçe Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.