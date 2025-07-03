Diogo Jota'nın ani ölümü Liverpool'u sarstı: Perişan olduk

Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirdi.

Jota'nın milli takımdan arkadaşı Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, sosyal medya paylaşımında, "Bu hiç mantıklı değil. Az önce milli takımda birlikteydik, yeni evlenmiştin. Her zaman ailen, çocukların ve eşinle olacağını biliyorum. Huzur içinde yat. Seni özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Her iki kardeşin de daha önce formasını giydiği Portekiz kulübü Porto ise "Yastayız. Diogo Jota ve gençlik kadromuzdaki sporcumuz olan kardeşi Andre Silva'nın ailesine ve arkadaşlarına içten taziyelerimizi sunmaktan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Huzur içinde yatsınlar." mesajını paylaştı.

"Jota'nın trajik ölümünden dolayı perişan olduk"

Jota'nın formasını giydiği Liverpool Kulübü, trajik ölümle ilgili şunları kaydetti:

"Diogo Jota'nın trajik ölümünden dolayı perişan olduk. Liverpool, şu anda başka bir yorumda bulunmayacak. Diogo ve Andre'nin ailesinin, arkadaşlarının, takım arkadaşlarının ve kulüp personelinin, akıl almaz bir kayıpla başa çıkmaya çalıştığı bir dönemde mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz. Onlara tam desteğimizi sunmaya devam edeceğiz."

Carragher, Gerrard ve Nunez'den paylaşımlar

Liverpool efsaneleri Jamie Carragher ve Steven Gerrard, Diogo Jota'nın vefatı nedeniyle sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi,

Jamie Carragher, "Bu sabah Diogo Jota ve kardeşi Andre hakkında yıkıcı haberler aldık. Düşüncelerimiz aileleri ve arkadaşlarıyla, özellikle de eşi Rute ve üç sevimli çocuklarıyla" paylaşımını yaptı.

Steven Gerrard ise "Bu inanılmaz üzücü zamanda ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" paylaşımında bulundu.

Son üç sezonda Jota ile birlikte oynayan Liverpool forveti Darwin Nunez, "Bu kadar acı için teselli sözcükleri yok. Seni her zaman gülümsemenle, sahada ve saha dışında iyi bir arkadaş olarak hatırlayacağım. Tüm gücümü ailesine gönderiyorum, bulunduğu yerden eminim ki her zaman sizinle olacak, özellikle de karısı ve üç çocuğu. Huzur içinde yatsın. Diogo ve Andre" ifadelerini kullandı.

Premier Lig ekiplerinden paylaşımlar

Manchester City Kulübü, "Manchester City'deki herkes Diogo Jota'nın vefatıyla ilgili yıkıcı haberi öğrenince şok oldu ve üzüldü. Bu zor zamanda ailesine, arkadaşlarına ve Liverpool Futbol Kulübündeki herkese içten taziyelerimizi iletiyoruz. Huzur içinde uyu, Diogo" ifadelerini kullandı.

Manchester United Kulübü ise "En derin taziyelerimiz Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin sevdiklerine ve bugünün yürek parçalayıcı haberinin ardından Liverpool ile bağlantılı olan herkese" paylaşımında bulundu.

Everton Kulübü de "Everton'daki herkes Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'nın trajik vefatından dolayı derinden üzüldü. Bu üzücü zamanda düşüncelerimiz aileleri ve arkadaşlarıyla" mesajını paylaştı.

FA ve Premier Lig, "yıkıldıklarını" açıkladı

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ve Premier Lig, Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin ölümlerini duyduklarında "yıkıldıklarını" açıklarken sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Diogo'nun ailesine, arkadaşlarına ve takım arkadaşlarına en derin taziyelerini iletti.

Premier Lig, "Futbol, ​​sonsuza dek özlenecek bir şampiyonu kaybetti" diye ekledi.

İspanya ile Portekiz maçında saygı duruşu

Bu arada, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ile Portekiz arasında bugün oynanacak maçta oyuncunun vefatı nedeniyle saygı duruşu yapılacak.

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proenca, "Portekiz Futbol Federasyonu ve tüm Portekiz futbolu, Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'nın bu sabah erken saatlerde İspanya'da ölümüyle tamamen yıkıldı. Milli takımda yaklaşık 50 uluslararası maça çıkan muhteşem bir oyuncudan çok daha fazlası olan Diogo Jota, olağanüstü bir insandı, neşeli bir kişiliğe sahip ve toplumda örnek gösterilen biriydi. Benim adıma ve Portekiz Futbol Federasyonu adına, Diogo ve Andre Silva'nın ailelerine ve arkadaşlarına, ayrıca futbol oynadıkları kulüpler olan Liverpool ve Penafiel'e en derin taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.