Dolmabahçe'deki futbol zirvesinde 'destek' vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarının katıldığı toplantı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol gündemiyle toplandıklarını belirterek, “Onların sorunlarını, güncel meseleleri ve her şeyden önemlisi futbolun yarınları adına her zamanki gibi ortak aklı ortaya koyan, farklı görüşleri masaya yatırdığımız bir toplantı gerçekleştirdik.”

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasa Tasarısı'nın parlamentonun tamamının mutabakatıyla kanunlaştığını hatırlatan Kasapoğlu, “Burada başlayan bir açılım var. Hem finansal anlamda hem idari anlamda, bununla birlikte futbolumuzun yarınları adına çok güzel gelişmelere öncü bir durum var. Ve bunun gerektirdiği birtakım düzenlemeler, uyum çalışmaları var. Bu vesileyle hummalı bir hazırlığı da hem bakanlık olarak hem ilgili kuruluşlarla bir yandan devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Son 20 yılda ortaya konan altyapı ve güçlü tesis anlayışının performans ve başarıyla taçlanmasının önemine dikkati çeken Kasapoğlu, devamında şunları kaydetti: “Bunun için ne yapılabilir, bunları konuştuk. Önümüzdeki süreçte de bu konuda adımlar atmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz yasa Türkiye’nin 1945’ten beri konuştuğu bir konuydu. Hamdolsun bu da büyük bir mutabakatla tamamlanmış oldu. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte yeni gelişmeleri yine ortak akılla, iş birliğiyle farklı noktalara taşıma, gelişen süreçleri yine ortak akılla yönetme kararlılığımız var. Finansal anlamdaki yeni durum, denk bütçe konusu, idari anlamdaki hesap verebilirlik noktasındaki yönetim anlayışı yeni dönemde kulüplerin, yönetimlerin önemli gündemleri. Biz de bunların takipçisi, destekçisi olacağız. Amacımız sporun her branşında gelişime katkı sağlamak. Sporcularımızın, gençlerimizin potansiyelinin farkındayız."

"Mali yapılarının güçlendirilmesi için atılacak adımları değerlendirdik”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Nebati, kulüplerin mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımları değerlendirdiklerini kaydetti. Bakan Nebati, “Futbol kulüplerimizin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.