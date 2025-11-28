Domenico Tedesco'dan derbi açıklaması: Çok iştahlı olacağız

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaşırken sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, soruları yanıtladı.

Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin hatırlatılması üzerine Tedesco, "Bugünkü maç bittikten 1 saat sonra tek odağım derbi maçı. Bu maçın Fenerbahçe taraftarı için, Fenerbahçe ailesi için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. 2 veya 3 gün var. Derbilerde bahaneye yer yoktur. O maçta biz çok iştahlı olacağız, taze olacağız" diye konuştu.

"Yiğit Efe ile gurur duyuyorum"

Yiğit Efe Demir'in performansını değerlendiren Tedesco, "Hem onun için hem takım için çok mutluyum. Kolay değildir, sezon boyunca maç ritminiz olmadan böyle bir rakibe karşı oynamak. Kendisiyle gurur duyuyorum. Zor şartlar altında zor bir rakibe karşı oynadık. Eksik oyuncularımız vardı. Yiğit 90 dakika tamamlayamadı ama maça girenler de çok iyi mücadele etti. Galibiyete de yakındık diye düşünüyorum. Takımın gösterdiği performanstan son derece memnunum" ifadelerini kullandı.

"Bizi yenmek kolay değil"

Tedesco, alınan sonuç ve Avrupa Ligi hedefiyle ilgili soruya, "Takımda eksik oyuncularımız vardı. Bugün çok iyi bir şekilde telafi ettiğimizi düşünüyorum. Bahaneleri konuşmuyorum. Fred, İsmail ve Jayden gibi oyuncuların yokluğu önemliydi. Kadromuzdaki oyuncuların hepsine güveniyoruz. Ben ve ekibim elimizdeki oyunculardan en iyi performansı aldığımızı düşünüyorum. Takımımın gösterdiği reaksiyondan mutluyum.

Maç içinde Ederson stopere geçti. Nelson 6 numaraya geçti. Sanki hiç farklı durum yokmuş gibi oynamaya devam ettiler. Takım içinde iyi bir sinerji var. Bazen acı çekebiliriz. Bize karşı oynamak kolay değil. Bizi yenmek kolay değil. Bu şekilde oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Takımımın gösterdiği performanstan memnunum. Hedefimize gelince; Avrupa Ligi’nde bugünkü maçı ve Plzen maçını kazabilirdik. 4 puan fazlamız olabilirdi. Bu da bizim hedefimize daha yakın olacak demekti. Futbolda bu tarz durumlar olabiliyor. Bunu da kabul etmeniz gerekiyor" yanıtını verdi.

"Varga iyi bir kafa vuruşu yaptı"

Dün yapılan basın toplantısında rakip forvet Barnabas Varga’ya dikkat çekmesinin hatırlatılması üzerine Tedesco, Varga’nın performansı hakkında şunları söyledi:

"Genel olarak 90 dakika iyi savunduk. Normalden daha fazla ikili mücadele kazandı. Ona karşı oyuncularıma; ‘Onunla gireceğiniz ikili mücadelelerde kazanamayacağınızı düşündüğünüz zaman geri çekilin’ dedim. Efe ve Milan bazen kazandılar. Yediğimiz golde iyi bir kafa vuruşu yaptı. Bazı pozisyonları savunmak zordur."

"En-Nesyri, elimizdeki forvetler arasında temposu en yüksek oyuncu"

Tedesco, oyundan çıkarken ıslıklanan Youssef En-Nesyrie ile ilgili, "Bence onu performansından dolayı ıslıklamadılar. Çıkmadan önce bir gol kaçırdı. Futbol duygu oyunudur. Kendisi son maçta 11’de oynamadı. Milli takımdan geç gelmişti. Bugünkü maça iyi ritimle çıkabilsin diye. Elimizdeki forvet oyuncularına baktığımızda temposu en yüksek oyuncu o. Arkaya yaptığı koşular çok önemli. Talisca sahte 9 gibi, Jhon daha hedef oyuncu. Youssef daha çok koşucu forvet. 3 forvetimiz de farklı özelliklere sahip. Performansından dolayı mutluyum. Bu şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.

"Pozitif reaksiyon gösterdik"

Galatasaray derbisi öncesi böyle bir maçın oynamalarıyla ilgili soruya 40 yaşındaki teknik adam, "Bence bir avantaj. Maçın nasıl sonlandığı da önemli. Önemli olan şey takımın gösterdiği reaksiyondu. Pozitif reaksiyon gösterdik bugün. Takımımız her zaman plana sadık olarak oynadılar. Asla enejrimizi de kaybetmedik. Galibiyete yakın olana taraf bizdik. Bizim için pozitif durum. Bu şekilde bu maçı tecrb etmek güzel duyguydu" diyerek sözlerini noktaladı.