Dört büyükte borç alarmı: Fatura kabardı

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Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un finansal tabloları, yüksek borç yükü ve faaliyet zararlarının devam ettiğini gösterdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören dört kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdiği Mayıs 2025-Mayıs 2026 dönemine ait finansal durum raporlarından derlenen verilere göre, kulüplerin toplam borcu 31 Mayıs itibarıyla 85 milyar liraya çıktı. Söz konusu tutar, temmuz sonundaki döviz kuru üzerinden yaklaşık 1,6 milyar avroya karşılık geliyor.

Dört kulübün finansal sonuçlarında esas faaliyet zararları da öne çıktı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un söz konusu dönemde esas faaliyetlerinden kaynaklanan toplam zararı 24 milyar liraya ulaştı.

Galatasaray dört büyükler içinde kâr açıklayan tek kulüp

Galatasaray'ın ağırlıklı olarak profesyonel futbol takımının resmi ve özel maçlarının naklen yayın ve televizyon gelirleri, forma, reklam ve isim hakları, sponsorluklar ile stat gelirlerinden oluşan hasılatı 20,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı kulüp esas faaliyetlerinde 3,3 milyar lira zarar ederken, toplam varlıkları 43,8 milyar liraya yükseldi. Toplam borcu 26,7 milyar liraya gerileyen Galatasaray, dönemi 608,6 milyon lira net kârla tamamladı.

Fenerbahçe'nin borcu 23,9 milyar lira

Fenerbahçe'nin naklen yayın, lisanslı ürün, sponsorluk ve reklam, bilet ve loca, isim hakkı ile futbolcu kiralama gelirlerinden oluşan hasılatı 13,6 milyar liraya ulaştı.

Sarı-lacivertli kulübün esas faaliyet zararı 8,8 milyar lira olurken, toplam varlıkları 30,9 milyar liraya geriledi. Fenerbahçe'nin toplam borcu 23,9 milyar lira olarak kayıtlara geçerken, dönem zararı 4,2 milyar lira oldu.

Trabzonspor yaklaşık 2 milyar lira zarar etti

Trabzonspor, söz konusu dönemde 4 milyar liralık hasılat elde etti. Bordo-mavili kulübün esas faaliyet zararı 4,2 milyar liraya ulaşırken, toplam varlıkları 23,6 milyar liraya yükseldi.

Kulübün toplam borcu 11,4 milyar liraya gerilerken, Trabzonspor dönemi yaklaşık 1 milyar 983,2 milyon lira net zararla kapattı.

Beşiktaş'ın borcu 23 milyar liraya ulaştı

Beşiktaş'ın aynı dönemdeki hasılatı 7,03 milyar lira olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlı kulübün esas faaliyet zararı ise 7,7 milyar lirayı buldu.

Toplam varlıkları 26,6 milyar liraya yükselen Beşiktaş'ın borcu 23 milyar liraya ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, dönemde yaklaşık 1 milyar 332,1 milyon lira net zarar açıkladı.