SON DAKİKA: Faik Çetiner öldü mü? Faik Çetiner neden öldü? Faik Çetiner'in hastalığı neydi?

Spor dünyasının usta kalemlerinden Faik Çetiner, 69 yaşında yaşamını yitirdi. 2023 yılında kalp krizi geçiren ve by-pass ameliyatı olan Çetiner’in vefatı spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

Yarım asra yaklaşan gazetecilik kariyerinde hem yazılı basında hem de televizyon ekranlarında spor medyasına damga vuran Çetiner, son olarak Fanatik Gazetesi'nde görev yapıyordu.

Faik Çetiner kimdir?

1956 yılında İstanbul’da doğan Faik Çetiner, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuydu.

Basın hayatına 1975 yılında Tercüman Gazetesi'nde başladı ve 15 yıl boyunca burada görev yaptı. 1990 yılında Meydan Gazetesi’ne geçti.

1994 yılında televizyon kariyerine adım atan Çetiner, “Bizim Stadyum” isimli programı hazırlayıp sundu. 19 yıl boyunca yayınlanan program, sırasıyla HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında izleyiciyle buluştu.