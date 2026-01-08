Fenerbahçe Beko Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Güçlü rakiplerini mükemmel bir oyunla tek tek geçen sarı-lacivertli kulüp ilk maçta yenildiği Dubai Basketball'u bu sefer yenmek istiyor. Taraftar "Dubai Basketball Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Dubai Basketball Fenerbahçe Beko basketbol maçı bilgileri

Dubai Basketball Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Mücadele S Port 1 kanalından ve S Sport dijital platformundan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius maç öncesi yaptığı açıklamada "Dubai çok fiziksel bir takım. İstanbul’daki maçta bizi mağlup etmeyi başarmışlardı. Dubai’nin özellikle uzun rotasyonu gerçekten çok etkileyici; 3–4–5 pozisyonlarındaki oyuncuların hepsi son derece uzun ve fiziksel. Bu yüzden yapmamız gereken ilk şey buna hazırlanmak olacak. Hücumlarımızı iyi hazırlamalı ve onlara nasıl atak edeceğimizi anlayarak bunu doğru şekilde uygulamalıyız" dedi.