Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası 5 Eylül'de başlıyor
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası, 5-15 Eylül tarihlerinde Litvanya'nın Nida kentinde düzenlenecek.
AA
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Organizasyonda Türkiye'yi milli sporcularımız Varol Hepağuşlar, Yücel Hepağuşlar, Özgür Erkan ve Mustafa Yavaş temsil edecek.
Yelken branşının ilk kez organize edildiği 2022 yılında Polonya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Yelken Şampiyonası'nda Türkiye bir gümüş madalya kazanmıştı.