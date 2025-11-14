Dünya kulüpler sıralaması yenilendi: İlk 30 listesinde tek Türk takımı var

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Kasım 2024 – 30 Ekim 2025 dönemini baz alarak hazırladığı dünya kulüpler sıralamasını güncelledi. Listenin üst sıralarında Avrupa devleri yer alırken, ilk 30’da Türkiye’den yalnızca Galatasaray yer aldı.

IFFHS’nin açıkladığı verilere göre Paris Saint-Germain 567 puanla zirvenin sahibi oldu. PSG’yi Real Madrid (511) ve Chelsea (484) takip etti. İlk 10’da Inter, Bayern Münih, Barcelona, Borussia Dortmund, Palmeiras, Arsenal ve Flamengo gibi güçlü ekipler yer aldı.

İlk 30 listesinde tek Türk takımı var

Türkiye’den en iyi dereceyi elde eden Galatasaray, 256 puanla 28. sırada kendine yer buldu ve ilk 30’a giren tek Türk takımı oldu. Sarı-kırmızılıları 33. sıradaki Fenerbahçe (247 puan) izledi.

Beşiktaş listede 138. sıraya (129 puan) yerleşirken, Başakşehir 145. sıra (125 puan), Trabzonspor 170. sıra (112 puan), Samsunspor ise 178. sıra (110 puan) ile açıklandı.