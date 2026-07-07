DÜNYA KUPASI 2026: Arjantin Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Dünya Kupası 2026 son 16 turunda futbolseverleri ekran başına kilitleyecek karşılaşmalardan biri Arjantin ile Mısır arasında oynanacak. Milyonlar karılaşmayı sabırsızlıkla beklerken sıkça gelen soru "Arjantin Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Arjantin Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin - Mısır maçı bu akşam Türkiye saati ile 19.00'da oynanacak. Müsabaka TRT 1'den naklen ve şifresiz ekrana gelecek.

Muhtemel 11'ler...

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Martinez, Medina, De Paul, MacAllister, Fernandez, Almada, Messi, Lautaro Martinez.

Mısır: Shobeir, Hany, Ibrahim, Fathi, Rabia, Ashour, Lasheen, Ateya, Marmoush, Salah, Ziko.