DÜNYA KUPASI 2026: Fransa İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası festivalinde son 32 tur heyecanı devam ediyor. Sürpriz sonuçların alındığı turda Bu gece Fransa ile İsveç karşı karşıya gelecek. Futbol tutkunlarının dikkatle takip edeceği maçın bilgileri sıkça araştırılıyor.
Dünya Kupası 2026'da heyecan dorukta! Son 32 turunda eşleşmeler şekillenirken bu gece Fransa - İsveç mücadelesi oynanacak. Milyonlar ekrana kilitlenecek. Peki, Fransa İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa İsveç maçı bilgileri...
Fransa İsveç maçı 30 Haziran Salı'yı 1 Temmuz Çarşamba'ya bağlayan gece saat 00.00 başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Rabiot, Tchouameni, Olise, Dembele, Barcola, Mbappe.
İsveç: Zetterström, Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf, Bernhardsson, Gudmundsson, Bergvall, Ayari, Elanga, Isak, Gyökeres