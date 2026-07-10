DÜNYA KUPASI 2026: İspanya Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Dünya Kupası festival devam ediyor. Her maç birbirinden heyecanlı... Bu akşam milyonları ekran başına kilitleyecek bir mücadele daha oynanacak. İspanya ile Belçika yarı finale uzanmak isterken futbolseverler de "İspanya Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

İspanya Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası 2026 çeyrek final turunda İspanya ile Belçika bu akşam 22.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal.

Belçika: Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cruyper, Vanaken, Tielemans, De Bruyne, Trossard, Doku, De Ketelaere.