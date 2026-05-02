Dünya Kupası 2026 ne zaman başlayacak? Milli maç ne zaman?

Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Türkiye ilk maçını Avustralya ile yapacak. Milyonlar sabah saatlerinde ekran başına geçecek. Haziran ayında başlayacak turnuva için gün sayılırken "Dünya Kupası 2026 ne zaman başlayacak" sorusu sürekli geliyor.

Dünya Kupası 2026 hangi tarihte başlıyor?

23. Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak. Turnuvaya ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin rakipleri kimler?

A Milli Futbol Takımı'mız D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. İlk maç 13 Haziran'da Avustralya ile oynanacak. Karşılaşma saat 07.00'de başlayacak.