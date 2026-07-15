DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ: Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası final tarihi merak ediliyor. Bu akşamki yarı final maçı sonrası futbolseverler final tarihini ve saatini yoğun şekilde araştıracak. İşte "Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...
Dünya Kupası finali için çok az bir süre kaldı. İspanya rakibini beklerken futbol tutkunları tam tarihi ve saati merak ediyor. Gittikçe artan soru "Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Dünya Kupası final tarihi...
2026 Dünya Kupası finali 19 Temmuz Pazar saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Ülke, şampiyonluk sayısı, kazandığı yıllar
Brezilya, 5, "1958, 1962, 1970, 1994, 2002"
Almanya (Batı Almanya dahil), 4, "1954, 1974, 1990, 2014"
İtalya, 4, "1934, 1938, 1982, 2006"
Arjantin, 3, "1978, 1986, 2022"
Fransa, 2, "1998, 2018"
Uruguay, 2, "1930, 1950"
İngiltere, 1, 1966
İspanya, 1, 2010