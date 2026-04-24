Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Türkiye'nin maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı'mız 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Tüm Türkiye'nin kenetleneceği turnuva için nefesler tutulurken ilk maç için heyecanla artıyor. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

2026 Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye'nin rakipleri kimler?

A Milli Futbol Takımı'mız D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. İlk maç 13 Haziran'da Avustralya ile oynanacak.