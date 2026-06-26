DÜNYA KUPASI: Norveç - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç ile Fransa karşı karşıya geliyor. Her iki ülke de son 32'ye kalmayı başarırken prestij açısından çok önemli bir mücadele... Peki, Norveç - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kylian Mbappe mi, Erling Haaland mı? Dünya Kupası'nda bu iki futbolcunun performansı merak ediliyor. İki futbolcu bu akşam karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Norveç Fransa maçın -ı beklerken saat ve kanal detayı araştırılıyor.
Norveç - Fransa maçı bilgileri
Norveç - Fransa maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Norveç: Nyland, Pederson, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Aursnes, Sörloth, Nusa, Haaland
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Hernandez, Kone, Tchouameni, Dembele, Olise, Doue, Mbappe