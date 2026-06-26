DÜNYA KUPASI: Norveç - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Kylian Mbappe mi, Erling Haaland mı? Dünya Kupası'nda bu iki futbolcunun performansı merak ediliyor. İki futbolcu bu akşam karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Norveç Fransa maçın -ı beklerken saat ve kanal detayı araştırılıyor.

Norveç - Fransa maçı bilgileri

Norveç - Fransa maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Norveç: Nyland, Pederson, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Aursnes, Sörloth, Nusa, Haaland

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Hernandez, Kone, Tchouameni, Dembele, Olise, Doue, Mbappe