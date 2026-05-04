Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ın hazırlık programı netleşti
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın oynayacağı özel maçların programını açıkladı. Ay-yıldızlı ekip, haziran ayında önce Kuzey Makedonya'yı İstanbul’da ağırlayacak, ardından ABD'de Venezuela ile karşılaşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın oynayacağı özel maçların detayları netleşti. Ay-yıldızlı ekip, haziran ayında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek.
İlk rakip Kuzey Makedonya
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) planlamasına göre milli takım, 1 Haziran Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile hazırlık maçına çıkacak. Karşılaşma, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.
Venezuela maçı ABD'de
Ay-yıldızlıların ikinci hazırlık karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü Venezuela ile yapılacak. Mücadele, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma yerel saatle 18.00'de başlayacak (TSİ 01.00).