Dünya Kupası yine Avrupa’da kalacak

07 Temmuz 2018

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda sona yaklaşılırken, kupaya sahip olmak isteyen takımlar bir bir elenmeye devam ediyor.

Çeyrek finale Avrupa’dan Rusya, Fransa, Belçika, İngiltere, İsveç, Hırvatistan, Güney Amerika’dan da Brezilya ve Uruguay kalmıştı. Uruguay’ın Fransa’ya, Brezilya’nın da Belçika’ya elenmesinin ardından turnuvada sadece Avrupa takımları devam edecek.

Kupa 3 turnuvadır Avrupa'da

2002 yılında Güney Kore ve Japonya’nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası’nı kazanan Brezilya’dan sonraki 3 turnuvada da kupa Avrupa'da kaldı. 2006’da İtalya, finalde Fransa’yı geçerek kupayı kazandı. 2010 yılında Hollanda’yı yenen İspanya kupayı aldı. Son olarak 2014’de ise Güney Amerika ekibi Arjantin’i mağlup eden Almanya kupayı müzesine götürdü.

Rusya’daki turnuvada Avrupa Kıtası'ndan başka takım kalmadığından dolayı Dünya Kupası 4 sene daha Avrupa'da kalacak.

Kaynak: İHA