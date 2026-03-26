Dünya Kupası yolunda kritik eşik: Rakip Romanya, hedef final

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelen ve gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 ekip, play-off turunda sahne alacak. E Grubu’nu ikinci sırada bitirerek bu aşamaya kalan A Milli Futbol Takımı, yarı finalde Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Final yolu: Slovakya-Kosova galibi

Ay-yıldızlılar, Romanya engelini aşması halinde Dünya Kupası bileti için Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda final maçına çıkacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak play-off sürecinde 16 takım, 4’erli dört farklı yol üzerinden mücadele edecek.

Yarı finallerde ev sahibi avantajı

Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbadaki ekipler sahasında avantajlı olacak. Play-off yarı finalleri ve finaller 31 Mart’ta oynanacak.

Play-off yarı final programı

20.00 Türkiye-Romanya

22.45 Slovakya-Kosova

22.45 İtalya-Kuzey İrlanda

22.45 Galler-Bosna Hersek

22.45 Ukrayna-İsveç

22.45 Polonya-Arnavutluk

22.45 Danimarka-Kuzey Makedonya

22.45 Çekya-İrlanda Cumhuriyeti

Maçın detayları belli oldu

Beşiktaş Park’ta oynanacak Türkiye-Romanya mücadelesi saat 20.00’de başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier yönetecek. Letexier’in yardımcıları Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni olurken, dördüncü hakem Benoit Bastien görev yapacak.

Hedef Dünya Kupası bileti

Milliler, bu turu geçmesi durumunda 31 Mart’ta Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda final oynayacak. Bu karşılaşmayı kazanan ekip 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

Tarihte iki kez katılım

A Milli Takım, Dünya Kupası tarihinde daha önce 1954 ve 2002 yıllarında yer aldı. 1954’te grup aşamasında elenen Türkiye, Batı Almanya karşısında oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamazken, Güney Kore’yi 7-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmişti.

48 yıl sonra 2002’de yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan Milliler, Güney Kore ve Japonya’nın ev sahipliğindeki turnuvada tarih yazdı. Yarı finalde Brezilya’ya 1-0 kaybeden Türkiye, üçüncülük maçında Güney Kore’yi 3-2 yenerek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı ve en büyük başarısını elde etti.