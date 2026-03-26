Dünya Kupası yolunda kritik eşik: Rakip Romanya, hedef final
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik bir viraja giriyor. Play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılar, rakibini elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda kozlarını paylaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak kısa elemede hedef, 2002’den sonra yeniden Dünya Kupası bileti almak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelen ve gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 ekip, play-off turunda sahne alacak. E Grubu’nu ikinci sırada bitirerek bu aşamaya kalan A Milli Futbol Takımı, yarı finalde Romanya ile karşı karşıya gelecek.
Final yolu: Slovakya-Kosova galibi
Ay-yıldızlılar, Romanya engelini aşması halinde Dünya Kupası bileti için Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda final maçına çıkacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak play-off sürecinde 16 takım, 4’erli dört farklı yol üzerinden mücadele edecek.
Yarı finallerde ev sahibi avantajı
Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbadaki ekipler sahasında avantajlı olacak. Play-off yarı finalleri ve finaller 31 Mart’ta oynanacak.
Play-off yarı final programı
20.00 Türkiye-Romanya
22.45 Slovakya-Kosova
22.45 İtalya-Kuzey İrlanda
22.45 Galler-Bosna Hersek
22.45 Ukrayna-İsveç
22.45 Polonya-Arnavutluk
22.45 Danimarka-Kuzey Makedonya
22.45 Çekya-İrlanda Cumhuriyeti
Maçın detayları belli oldu
Beşiktaş Park’ta oynanacak Türkiye-Romanya mücadelesi saat 20.00’de başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier yönetecek. Letexier’in yardımcıları Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni olurken, dördüncü hakem Benoit Bastien görev yapacak.
Hedef Dünya Kupası bileti
Milliler, bu turu geçmesi durumunda 31 Mart’ta Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda final oynayacak. Bu karşılaşmayı kazanan ekip 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.
Tarihte iki kez katılım
A Milli Takım, Dünya Kupası tarihinde daha önce 1954 ve 2002 yıllarında yer aldı. 1954’te grup aşamasında elenen Türkiye, Batı Almanya karşısında oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamazken, Güney Kore’yi 7-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmişti.
48 yıl sonra 2002’de yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan Milliler, Güney Kore ve Japonya’nın ev sahipliğindeki turnuvada tarih yazdı. Yarı finalde Brezilya’ya 1-0 kaybeden Türkiye, üçüncülük maçında Güney Kore’yi 3-2 yenerek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı ve en büyük başarısını elde etti.