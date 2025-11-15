Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 30 takım belli oldu
A Milli Futbol Takımımızın da katılmak için mücadele verdiği 2026 Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanan 30 takım belli oldu. Meksika, Kanada ve ABD'nin ev sahibi kontenjanından direkt katıldığı turnuvada mücadele edecek 27 ülke daha adını 2026 Dünya Kupası'na yazdırdı.
ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde yapılacak 2026 Dünya Kupası için kesinleşen takım sayısı 30'a ulaştı.
Elemelerden 27 ülke daha geçti
Turnuvaya otomatik olarak katılma hakkı bulunan üç ev sahibi ülkenin yanı sıra, elemeler sonucunda 27 takım daha netlik kazandı.
İşte 2026 Dünya Kupası’nda yer alması kesinleşen ülkelerin güncel listesi:
- Hırvatistan
- Fransa
- İngiltere
- Suudi Arabistan
- Fildişi Sahili
- Senegal
- Katar
- Güney Afrika
- Yeşil Burun Adaları
- Avustralya
- İran
- Japonya
- Ürdün
- Güney Kore
- Özbekistan
- Yeni Zelanda
- Mısır
- Fas
- Tunus
- Arjantin
- Brezilya
- Kolombiya
- Ekvador
- Paraguay
- Uruguay
- Cezayir
- Gana
- ABD
- Meksika
- Kanada