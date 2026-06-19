Dünya Kupası’nda bir üst tura çıkan ilk takım belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Güney Kore'yi 1-0 mağlup eden ev sahibi Meksika, puanını 6'ya yükselterek son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda ev sahibi Meksika, ikinci maçında Güney Kore'yi 1-0 yenerek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
Akron Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Meksika'ya galibiyeti getiren golü 50. dakikada Luis Romo kaydetti.
İlk maçını da kazanan Meksika, bu sonuçla puanını 6'ya çıkararak grup aşamasının tamamlanmasına bir maç kala adını eleme turlarına yazdıran ilk takım oldu.
Güney Kore ise ikinci maçlar sonunda 3 puanda kaldı ve son hafta öncesinde üst tur umutlarını korudu.
A Grubu'nun son maçlarında Meksika, Çekya ile karşılaşırken, Güney Kore ise Güney Afrika karşısında son 32 bileti arayacak.