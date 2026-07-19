Dünya Kupası'nda final günü: Gözler İspanya-Arjantin maçında

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, bugün oynanacak İspanya-Arjantin finaliyle belli olacak.

New Jersey'de TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, 170'ten fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Final karşılaşması öncesinde düzenlenecek kapanış seremonisiyle birlikte organizasyonun yaklaşık 6-7 saatlik yayın maratonuna sahne olması bekleniyor.

Hedef 2 milyar izleyici

FIFA'nın beklentilerine göre, İspanya ile Arjantin arasındaki final mücadelesini televizyon başta olmak üzere farklı yayın platformlarından yaklaşık 2 milyar kişi takip edecek.

Finalin televizyon yayınlarında 1 milyar 420 milyon izleyici sınırını aşması halinde, 2022 Katar Dünya Kupası finaline ait rekorun geride bırakılması öngörülüyor.

Turnuva şimdiden 5 milyar tekil izleyiciye ulaştı

FIFA verilerine göre, 104 maçtan oluşan 2026 Dünya Kupası organizasyonu televizyon, dijital platformlar ve yasal yayıncılar üzerinden küresel ölçekte 5 milyardan fazla tekil izleyiciye ulaştı.

Organizasyonun final karşılaşmasıyla birlikte toplam erişimin daha da artması bekleniyor.

Final izlenme rekoru kırılabilir

Dünya Kupası finalleri bugüne kadar her turnuvada izlenme rekorlarını geliştirdi. FIFA verilerine göre 2014 Brezilya Dünya Kupası finalini 1 milyar, 2018 Rusya Dünya Kupası finalini 1,1 milyar kişi televizyondan izledi.

Katar'da 2022 yılında oynanan Arjantin-Fransa finali ise 1 milyar 420 milyon televizyon izleyicisiyle organizasyon tarihinin en çok izlenen Dünya Kupası finali oldu. 2026 finalinin bu rekoru geride bırakması bekleniyor.

Messi, 3 final oynayan tarihteki 2'nci futbolcu olacak

39 yaşındaki Lionel Messi, forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan 2'nci isim olacak.

Messi gol atması durumda ise iki Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı oyuncu olacak. Daha önce Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982), Zinedine Zidane (1998, 2006) ve Kylian Mbappe (2018, 2022) bunu başarmıştı.

Yamal, 7 maça çıkan en genç 3. oyuncu

Sakatlıktan çıkarak turnuvaya gelen Yamal, Dünya Kupası tarihinde 7 maçta forma giyen üçüncü genç oyuncu oldu.

Daha önce Fransız Kylian Mbappe ve İspanyol Pau Cubarsi, bu başarıya ulaşmıştı.