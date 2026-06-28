Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turuna yükselen takımlar ve eleme turu eşleşmeleri netleşti. Turnuvada birbirinden dikkat çekici mücadeleler futbolseverleri bekliyor.
Meksika, ABD ve Kanada ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasıyla eleme aşamasına yükselen 32 takım belli oldu.
Grup mücadelelerinin ardından son 32 turunda oynanacak karşılaşmalar da netlik kazandı.
Turnuvanın ilk eleme turunda Hollanda - Fas, Fransa-İsveç ve Portekiz-Hırvatistan gibi öne çıkan eşleşmeler dikkat çekiyor.
Son 32 turu eşleşmeleri:
* Almanya - Paraguay
* Fransa - İsveç
* Güney Afrika - Kanada
* Hollanda - Fas
* Portekiz - Hırvatistan
* İspanya - Avusturya
* ABD - Bosna Hersek
* Belçika - Senegal
* Brezilya - Japonya
* Fildişi Sahili - Norveç
* Meksika - Ekvador
* İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
* Arjantin - Yeşil Burun Adaları
* Avustralya - Mısır
* Kolombiya - Gana
* İsviçre - Cezayir
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 32 turunun ardından kazanan ekipler adlarını son 16 turuna yazdıracak.