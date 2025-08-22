A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Şampiyonası'ndaki ilk sınavına yarın çıkacak. Ay-yıldızlılar, E Grubu'ndaki ilk karşılaşmada İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele, Nakhon Ratchasima kentinde bulunan Korat Chatchai Spor Salonu'nda TSİ 15.30'da başlayacak.

Seri başı olarak E Grubu'nda yer alan Türkiye, İspanya maçının ardından Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım son 16 turuna yükselecek. Bu turda grup birincileri ve ikincileri çapraz eşleşmeyle çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak.

Kadroda kimler var?

Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda önemli isimler yer alıyor. Dünya şampiyonalarında 2006, 2010, 2018 ve 2022'de sahaya çıkan kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland'daki organizasyonda beşinci kez forma giyecek.

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın da milli takımın başarısı için mücadele edecek.

Milliler 6'ncı kez sahnede

Türkiye, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katıldı. O tarihten itibaren düzenli olarak yer alan milliler, bu yıl üst üste 6'ncı kez sahada olacak.

Millilerin turnuva geçmişinde en iyi derecesi 2010'da geldi. O yıl 7 galibiyet, 7 mağlubiyet alan A Milli Takım, şampiyonayı 6. sırada bitirdi. Organizasyon 2006'da 10'unculuk, 2014'te 9'unculuk, 2018'de 10'unculuk ve 2022'de 8'incilikle tamamlandı.

Maç programı

• 24 Ağustos Pazar - TSİ 15.30: Türkiye - İspanya

• 25 Ağustos Pazartesi - TSİ 15.30: Türkiye - Bulgaristan

• 27 Ağustos Çarşamba - TSİ 12.00: Türkiye - Kanada