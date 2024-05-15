Dünya şampiyonu Kadir Yıldırım, K-1 Dünya Grand Prix'si hedefine kilitlendi

Kadir Yıldırım, "Kick boksta en büyük seviye dünya şampiyonasıdır. Şampiyon olarak bunu başardım. Bu ünvanı korumak şampiyon olmaktan daha zor. Milli takım belirleme kriteri kapsamında ikinci elemede TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki Dünya Kupası'na katılacağım. Çok iyi hazırlandım. Burada da şampiyon olarak milli takımı temsil etmek için gerekli puanları alacağım. 29 Haziran'da Bosna Hersek'te şampiyonluk için K-1 Dünya Grand Prix'sine çıkacağım. 8'li turnuva. Aynı gecede 3 maç kazanan şampiyon olacak ve Japonya'da finalde dövüşme imkanı elde edecek. Bunu başarmak istiyorum. Bu yıl Türkiye Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda ve dünyaca ünlü yıldızların katılacakları bir turnuvada da yer alacağım. Bu sene ilk defa askeri olimpiyatlara katılacağım. Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edip şampiyonluklarla dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecekteki amacım şampiyonlar yetiştirmek

Ataşehir Olimpik Spor Kulübü'nde kick boksa başladığını kaydeden Yıldırım, "Hocam Murat Özkaya beni ve birçok sporcuyu yetiştirdi. Ona çok teşekkür ediyorum. Ben de kulübümüzde öğrenci yetiştiriyorum. İnşallah onlar da benden daha büyük başarılara imza atarlar. Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi gururla temsil edecek sporcular yetiştirmeyi hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sponsor desteği olmadan başarmak zor

Sponsor desteğinin önemine de dikkati çeken Kadir Yıldırım, "Bana bu anlamda maddi ve manevi her türlü desteği sunan Sedat Kapçak'a çok teşekkür ediyorum. Bana çok önemli katkıları oldu. Sponsor desteği olmadan bir yerlere gelebilmemiz, başarılıl olmamız çok zor çünkü gelir kaynaklarımız sıkıntılı." şeklinde görüş belirtti.