Dünya şampiyonu olan özel sporcular yurda döndü

Çekya'da düzenlenen Down Dünya Atletizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nda, 30 madalya alarak takım halinde dünya şampiyon olan Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı, yurda döndü.

Türk Hava Yolları'nın TK-1768 Prag-İstanbul seferini uçağı saat 13.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen kafileyi İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA çalışanları çiçeklerle karşıladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

Sporla engelleri aştıklarını belirten Aydın, "Yıllarca evleri kapatılan, 'bunlar spor yapamaz, eğitim göremez' denilenlerin evlerden sokağa ve spor salonlarına çıkışı ve ülkemizin son yıllarda bu özel çocuklara verdiği kıymetle ve özel sporcuların gönüllü bir kadro ile çalışmasıyla tarihi bir başarı aldık. Bu özel çocuklar, Prag'dan dünya şampiyonu olarak buraya dönüyorlar ve rekor kırarak dönüyorlar. Artık biz engelleri aşmış bir federasyonuz. Geçen yıl 36 olan madalya sayımızı bugün 16'sı altın 43 madalya ile tamamlamış buluyoruz." şeklinde konuştu.

Milli Atlet Emirhan Akçakoca, 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak dünya rekoru kırdığını açıkladı. Akçakoca, "Sapasağlam döndüğüme çok mutluyum. Dünya rekoru kırdım. Madalyalarımı Recep Tayyip Erdoğan başkanımıza armağan ediyorum." dedi.

"Çok mutluyum"

Dünya rekoru sahibi Dilara Çevik de "4 altın 4 gümüş madalyam var. Çok mutluyum. Bu kadar çok madalya ile ülkemize dönmenin mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.