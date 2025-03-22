Dünyanın 1 numaralı para tenisçisi Niels Vink'ten Antalya'ya övgü

Quad tekerlekli sandalye kategorisinde dünya 1 numarası olan ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekler ve çiftlerde altın madalya kazanan Hollandalı Niels Vink, Antalya'da düzenlenen BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde mücadele etti.

Etkinliği değerlendiren Vink AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Antalya'nın havası, otelleri, yemekleri ve tenis kortları harika. Yazın Türkiye'ye tatile geliyorum. Çoğu zaman Side'ye geliyorum, bu yüzden burayı seviyorum. Antalya'da turnuvada her şeyin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok fazla kort olması ve insanların iyi bir turnuva için ellerinden geleni yapmaları çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Türk tenisçilerin altın madalya şansı var"

Türk tenisçi değerlendiren Vink, "Kategorimizde Türkiye'den Ahmet Kaplan'ın olduğunu görüyoruz. Şu anda dünya 4 numarası. Ama dünya 1, 2 ve 3 numaralarını daha önce yendi" diye konuştu ve Türk tenisçilere "Sadece tadını çıkar ve elinden geldiğince sıkı çalış" tavsiyesinde bulundu.

Niels Vink, Los Angeles'taki 2028 Paralimpik Oyunları'ndaki hedefi hakkında ise "Elbette tekrar altın madalya kazanabileceğime inanıyorum. Ama kazanmak için kendimin en iyi versiyonu olmalıyım." ifadelerini kullandı.