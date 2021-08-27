Dünyanın en iyi motokrosçuları Afyon’a geliyor

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) 4-5 Eylül’deki MXGP of TURKEY’in ardından 7-8 Eylül’de ikinci bir ayağın daha Türkiye’de yapılacağını açıkladı. Böylece ilk kez aynı haftasonundan 6 Dünya, 4 Avrupa Motokros Şampiyonası yarışı yapılacak.

Dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 9’uncu etabı olan MXGP of TURKEY ve 10’uncu etabı MXGP of AFYON yarışlarıyla birlikte, Türkiye’nin 2021 yılındaki en büyük etkinliği Türkiye MotoFest, 8 günde 40’a yakın ücretsiz etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Türkiye MotoFest’e 100 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

İki etap ilk kez aynı haftada

4-5 Eylül'de MXGP of TURKEY, 7-8 Eylül’de MXGP of AFYON dünya ve Avrupa klasmanında 4’er yarış aynı anda yapılacak:

- Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP),

- Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN),

- Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2),

- Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN)

Türkiye’de yapılacak yarışlara Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, TM ve Fantic gibi fabrika takımlarının da olduğu 25’i aşkın takımla 150’ye yakın yarışçının katılması bekleniyor.

Ekonomiye 5 milyar TL'den fazla katkı

Dünyanın en önemli motokros yarışı olan MXGP’nin Türkiye etabı bu yıl üçüncü kez yapılacak. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan yarışın en son yapıldığı 2019’da MXGP of TURKEY sadece yarışın yapıldığı haftada Türkiye ekonomisine 5 milyar TL’ye yakın katkıda bulunduğu açıklanmıştı.

Türkiye’nin spor ekonomisi ve turizmi için en önemli etkinlik konumundaki MXGP of Turkey ve Türkiye MotoFest’in bu yıl Türkiye ekonomisine katkısının daha da artması bekleniyor.

En son 2019’da yapılan MXGP of TURKEY ve Türkiye MotoFest’in sadece yayınlanan haberleri ve yayınlarının reklam değeri, 200 milyon euroya ulaşmıştı.

Öte yandan bu yıl Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'na Türkiye'den ilk kez 16 yaşındaki motokros sporcusu Irmak Yıldırım da katılacak.