Dünyanın ilk Asya ve Avrupa triatlon şampiyonası İstanbul’da yapıldı

Oral-B ana sponsorluğunda Beykoz’da düzenlenen Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonaları, spor tarihine geçti. Yaklaşık 2 bin triatlet, Boğaziçi’nde yüzüp kıtalar arasında bisiklete bindi ve koştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu, Avrupa Triatlon Birliği ve Asya Triatlon Birliği iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, Zafer Bayramı coşkusuyla birleşerek Türkiye’nin uluslararası spor arenasındaki prestijine katkı sağladı.

Sporcular, Kanlıca–Küçüksu arasında 1500 ve 2200 metrelik yüzme parkurunu tamamladıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün araç trafiğine kapatıldığı 40 kilometrelik bisiklet etabında Asya’dan Avrupa’ya geçti. Son etapta ise 10 kilometrelik koşuda ter döktü.

Türkiye’nin en büyük kıtalararası triatlon organizasyonlarından biri olan şampiyona, yerli ve yabancı sporcuların yanı sıra 5 bine yakın triatlon tutkununu da İstanbul’a çekti. Etkinlik, şehrin turistik ve ekonomik canlılığına da önemli katkı sağladı.

P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Sağlık Kategorisi Ticari Operasyonlar ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem, Oral-B’nin sporun gelişimine desteğini sürdüreceğini belirtirken, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da organizasyonun Türkiye’nin prestiji açısından tarihi bir adım olduğunu vurguladı.