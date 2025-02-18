Dursun Özbek, TFF’nin Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi toplantı teklifini reddetti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde düzenlemeyi planladığı toplantıya katılmayacağını açıkladı. Özbek, toplantı davetini samimi bulmadığını ve bunun bir reklam çalışması olduğunu düşündüğünü belirtti.

Galatasaray’ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde düzenlenen divan kurulu toplantısında konuşan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın performansına dikkat çekerek, Süper Lig tarihinde ilk 23 maçın 20’sini kazanan ilk takım olduklarını ifade etti. Ayrıca, 20 Şubat’ta AZ Alkmaar ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında taraftarları desteğe davet etti.

"Bu oyunun parçası olmayacağım"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını bir araya getirmek amacıyla gönderdiği daveti eleştiren Özbek, şunları söyledi:

“Birçok kişi benden son dönemdeki gelişmeler ve rakibimiz hakkında açıklama bekliyor. Ancak bu süreçte kışkırtmalara gelmeyeceğim. Kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bu projenin parçası olmayacağım. TFF’nin çağrısını samimi bulmuyorum. Dün akşam, Çaykur Rizespor maçımıza 1 saat kala toplantının kamuoyuna duyurulması, bunun bir PR çalışması olduğunu gösterdi.”

"Hak mahrumiyeti nedeniyle toplantıya katılamam"

Özbek, hem kendisinin hem de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un hak mahrumiyeti cezası nedeniyle TFF yönetmeliğine göre kulüplerini resmi olarak temsil edemeyeceğini de vurguladı:

“TFF’nin yönetmeliğine göre hak mahrumiyeti olan bir başkan, futbolla ilgili hiçbir konuda kulübü temsil edemez. Bizim göstermelik dostluklara ihtiyacımız yok. Samimi duygularla yapılan her şeyin içinde oluruz. Ancak sekiz aydır Türk futbolunda yaşananlar, samimiyetten uzak bir tabloyu ortaya koydu.”

"Galatasaray sahada kazanacak"

Galatasaray Başkanı, yaşanan tüm tartışmalara rağmen saha içinde başarıya odaklandıklarını ifade ederek, “Galatasaray, tüm yaşananlara rağmen sahada kazanacak ve şampiyon olacaktır. Buna kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.