2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giyen ve başarılı oyunuyla takdir toplayan Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkatleri üzerine çekti.

Instagram hesabından kız arkadaşıyla olan bir fotoğrafını paylaşan Ebrar Karakurt'un bu paylaşımına beğeni yaparken, paylaşıma 16 saatte 163 bin beğeni ve binlerce yoğum geldi. Ancak bazı medya kuruluşları tarafından Ebrar Karakurt'un paylaşımı 'skandal' olarak haberleştirilirken, Ebrar Karakurt'a en büyük destek takım arkadaşlarından geldi.

Milli voleybolculardan Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt'a destek mesajında "Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri, Ebrar’ın hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O, sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni, ne sizi, kısacası kimseyi ilgilendirmez!" dedi.

Ebrar Karakurt kimdir?

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 tarihinde doğdu. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Ebrar Karakurt, bu forma altında iki yıl üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Başarılı formu Ebrar Karakurt'u A takıma taşırken, zaman zaman forma şansı da buldu. U23 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu yaşayan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonası'ndan 'en iyi smaçör' ödülünün sahibi oldu.

2018 yılında VakıfBank'ta doğrudan forma şansı bulan Ebrar Karakurt, bu süreçte Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve Türkiye Ligi Şampiyonluğu sevinci yaşadı.

2021 Mayıs'ında İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, bu takımla 2 yıllık sözleşme imzaladı.