Ebubekir Elmalı, Dundee United FC'yi satın almak için anlaştı
Erzurumlu hukukçu Ebubekir Elmalı, İskoçya Ligi takımlarından Dundee United FC'ı satın almak için prensipte anlaştı. Kulübün satın alma bedelinin 20 milyon euro civarında olduğu ve resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı öğrenildi.
İskoçya'nın Scottish Premiership liginde 5. sırada bulunan Dundee United FC'yi almak için harekete geçen Ebubekir Elmalı, sosyal medya hesabından prensip anlaşması yapıldığını duyurdu.
Elmalı; "Bak sonra niye haberimiz yok demeyin. İskoçya Premiership'de mücadele eden Dundee Utd spor klubü ile prensipte anlaştık. İnşallah satın alıyoruz. Formalarında #elehoş yazacak" paylaşımını yaptı.
Kulübün satın alma bedelinin 20 milyon euro civarında olduğu ve resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı öğrenildi.