Eczacıbaşı Spor Kulübü, sahalara Dynavit ile çıkacak

Eczacıbaşı Spor Kulübü ile Eczacıbaşı’nın Eczacıbaşı’nın vitamin, mineral ve gıda takviyesi markası Dynavit arasında reklam ve tanıtım anlaşması imzalandı.

Yapılan iş birliği ile güçlerini artırdıklarını söyleyen Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Sağlık alanında öncü bir marka olan Dynavit ile toplumun sağlığına çok önem veren Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün özdeşleşen ilkelerini dikkate alarak yaptığımız anlaşmayla kulübümüzün tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. 1966’dan bu yana elde ettiğimiz başarılara yenilerini eklemek ve kadına verdiğimiz desteği artırarak sürdürmek en önemli hedefimiz. Bu hedeflere ulaşma çabamızda Dynavit’in yanımızda olmasından mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürü Müge Satır ise, “Dynavit olarak, kadınların gücüne inanıyor, hayallerinin peşinden koşan, başarmak için mücadele eden kadınların aradığı destek olmak istiyoruz. Bu amaçla Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı’nın yanında yer almaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.