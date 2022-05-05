Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Play-Off final etabında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 25-23, 25-22 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.
İHA
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Salon: Başkent
Hakemler: Erdal Akıncı, İlknur Çakar
Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)
Ziraat Bankkart: Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)
Setler: 23-25, 22-25, 19-25
Süre: 92 dakika (32, 32, 28)
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