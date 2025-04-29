Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart

Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Galatasaray arasında oynanan play-off final serisinde, başkent ekibi şampiyonluğa ulaştı. Serinin 3. maçını 25-18, 25-22 ve 25-21'lik setlerle kazanan Ziraat Bankkart, mücadeleyi 3-0 kazandı ve seriyi 3-0'a getirdi. Ziraat Bankkart şampiyonluğunu ilan ederken, Galatasaray sezonu ikinci olarak tamamladı.

Karşılaşmayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tribünden takip etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Tolgacan Dinçer

Ziraat Bankkart: Bedirhan, Murat, Anderson, Vahit Emre, Ter Maat, Clevenot, Berkay (L)

Galatasaray: Patry, Cardoso, Ahmet, Arslan, Zaytsev, Doğukan, Hasan (L), Caner (L) (Muzaffer, Aykut, Atanasov, Oğuzhan)

Setler: 25-18, 25-22, 25-21

Süre: 1 saat 25 dakika