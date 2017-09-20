Efsane antrenör Ivkovic, jübile yaptı

20 Eylül 2017

Bir dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran efsane basketbol başantrenörü Dusan Ivkovic için jübile maçı düzenlendi.

THY Avrupa Ligi tarafından düzenlenen maçta, Sırp başantrenörün daha önce çalıştırdığı ekiplerin oyuncularından oluşan "Ivkovic Stars" ile eski takımı Olympiakos, Yunanistan'daki Barış ve Dostluk Stadı'nda (SEF) karşı karşıya geldi.

Ivkovic'in kadrosunda, Bogdan Bogdanovic, Kostas Sloukas, Nikola Kalinic, Pero Antic, Thomas Heurtel, Furkan Korkmaz, Viktor Khryapa, Dario Saric ve Kyle Hines gibi isimler yer aldı.

Bitime 28 saniye kala yarım bırakılan maçta Ivkovic'in takımı, sahadan 111-103 galip ayrıldı. Maçın son dakikalarında ise Olympiakos başantrenörü Yannis Sfairopoulos, jest olarak koltuğunu Ivkovic'e bıraktı.

Ayakta alkışlanarak tezahüratlarla uğurlanan Ivkovic, maçın ardından yaptığı konuşmada, "Siz olmasaydınız bunların hiçbirini başaramazdım. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Başarılarla dolu 48 yıllık profesyonel kariyerini noktalayan 73 yaşındaki Ivkovic, maç öncesi düzenlenen törende ise ''THY Avrupa Ligi Basketbol Efsanesi'' unvanıyla onurlandırıldı.

Öte yandan, özel davetli olarak karşılaşmayı izleyen ünlü tenisçi Novak Djokovic yaptığı kısa konuşmada, "Bir basketbol hayranıyım ve kesinlikle Ivkovic'e hayranım." ifadesini kullandı. Karşılaşmayı ayrıca, Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic de izledi.

Kulüp kariyerinde üçer Yunanistan ve Rusya Ligi, 2 Avrupa Ligi, birer Koraç, Saporta ve ULEB Avrupa Kupası şampiyonlukları yaşayan Ivkovic, Anadolu Efes'te Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Kupası kaldırma başarısı gösterdi. Yunanistan, Rusya ve Avrupa Ligi'nde birer defa yılın antrenörü seçilen tecrübeli çalıştırıcı, milli takımlarda 3 Avrupa Şampiyonası ve bir FIBA Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti.

Kaynak: AA